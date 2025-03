Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 332,99 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:48 Uhr in der New York-Sitzung 2,5 Prozent auf 332,99 USD. Zwischenzeitlich weitete die Visa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 332,45 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 339,22 USD. Bisher wurden via New York 339.074 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 366,53 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,07 Prozent hinzugewinnen. Am 26.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 252,74 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 31,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Visa-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,08 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,41 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 393,00 USD je Visa-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Visa am 30.01.2025. Das EPS wurde auf 2,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 9,51 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,63 Mrd. USD umgesetzt.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren.

In der Visa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,29 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

