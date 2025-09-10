DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,26 +2,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin97.506 +0,1%Euro1,1737 +0,3%Öl66,25 -2,0%Gold3.636 -0,1%
Aktienentwicklung

11.09.25 20:24 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Abend gefragt

Die Aktie von Visa gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Visa-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 341,69 USD zu.

Das Papier von Visa konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 341,69 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Visa-Aktie bei 342,66 USD. Bei 338,73 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 362.678 Stück.

Am 12.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 375,51 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 268,24 USD. Dieser Wert wurde am 26.09.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,50 Prozent.

Nachdem Visa seine Aktionäre 2024 mit 2,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,39 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 385,40 USD.

Visa ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,69 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,40 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Visa im vergangenen Quartal 10,17 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Visa 8,90 Mrd. USD umsetzen können.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,43 USD je Visa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor 3 Jahren abgeworfen

Top-Positionen des Schweizer Finanzriesen: Das sind die größten US-Aktien im Portfolio der UBS

Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor einem Jahr eingebracht

