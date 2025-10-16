Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Donnerstagabend mit Einbußen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 335,85 USD abwärts.
Die Visa-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 335,85 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Visa-Aktie bis auf 335,68 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 345,17 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 441.431 Visa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 375,51 USD markierte der Titel am 12.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 11,81 Prozent Plus fehlen der Visa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 278,62 USD ab. Mit Abgaben von 17,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Visa-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,39 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Visa-Aktie im Durchschnitt mit 385,40 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Visa am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,69 USD gegenüber 2,40 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 10,17 Mrd. USD gegenüber 8,90 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Visa wird am 28.10.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.
In der Visa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,44 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.07.2025
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.2025
|Visa Outperform
|Bernstein Research
|30.04.2025
|Visa Buy
|UBS AG
|30.04.2025
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.2025
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.07.2025
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.2025
|Visa Outperform
|Bernstein Research
|30.04.2025
|Visa Buy
|UBS AG
|30.04.2025
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.2025
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.05.2018
|Visa Neutral
|UBS AG
|15.04.2016
|Visa Neutral
|Compass Point
|24.07.2015
|Visa Hold
|Topeka Capital Markets
|24.07.2015
|Visa Mkt Perform
|FBR Capital
|30.01.2015
|Visa Mkt Perform
|FBR Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.11.2012
|Visa sell
|UBS AG
|12.09.2012
|Visa sell
|UBS AG
|26.07.2012
|Visa sell
|UBS AG
|09.07.2012
|Visa sell
|UBS AG
|11.12.2008
|Visa underperform
|Cowen and Company, LLC
