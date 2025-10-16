Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag leichter
Die Aktie von Visa gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 342,91 USD.
Die Visa-Aktie gab im New York-Handel um 15:50 Uhr um 0,8 Prozent auf 342,91 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Visa-Aktie bisher bei 342,46 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 345,17 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 120.192 Visa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 375,51 USD erreichte der Titel am 12.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 9,51 Prozent Plus fehlen der Visa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 278,62 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 18,75 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Visa seine Aktionäre 2024 mit 2,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,39 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 385,40 USD.
Visa gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,69 USD gegenüber 2,40 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,17 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Visa einen Umsatz von 8,90 Mrd. USD eingefahren.
Visa wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Visa die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Visa-Gewinn in Höhe von 11,44 USD je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.07.2025
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.2025
|Visa Outperform
|Bernstein Research
|30.04.2025
|Visa Buy
|UBS AG
|30.04.2025
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.2025
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.05.2018
|Visa Neutral
|UBS AG
|15.04.2016
|Visa Neutral
|Compass Point
|24.07.2015
|Visa Hold
|Topeka Capital Markets
|24.07.2015
|Visa Mkt Perform
|FBR Capital
|30.01.2015
|Visa Mkt Perform
|FBR Capital
