Fokus auf Aktienkurs

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Abend mit Kursabschlägen

15.10.25 20:23 Uhr

15.10.25 20:23 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Abend mit Kursabschlägen

Die Aktie von Visa gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Visa-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 347,24 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
297,45 EUR -1,30 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Visa-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 347,24 USD. In der Spitze büßte die Visa-Aktie bis auf 344,22 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 348,38 USD. Zuletzt wurden via New York 253.909 Visa-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 375,51 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,14 Prozent. Bei einem Wert von 278,62 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2024). Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 24,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Visa-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,08 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,39 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 385,40 USD.

Am 29.07.2025 lud Visa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,40 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Visa 10,17 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,90 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Visa rechnen Experten am 03.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,43 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

