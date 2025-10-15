Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag im Aufwind
Die Aktie von Visa zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Visa-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 348,99 USD.
Die Visa-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 348,99 USD. Der Kurs der Visa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 349,74 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 348,38 USD. Bisher wurden via New York 116.416 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 12.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 375,51 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 278,62 USD. Dieser Wert wurde am 17.10.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 20,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Visa-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,39 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 385,40 USD aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Visa am 29.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,69 USD, nach 2,40 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,17 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 8,90 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.
Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,43 USD je Aktie.
Nachrichten zu Visa Inc.
Analysen zu Visa Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.07.2025
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.2025
|Visa Outperform
|Bernstein Research
|30.04.2025
|Visa Buy
|UBS AG
|30.04.2025
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.2025
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
