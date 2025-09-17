Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Nachmittag südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 344,01 USD abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 344,01 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Visa-Aktie bis auf 343,04 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 344,73 USD. Bisher wurden heute 128.651 Visa-Aktien gehandelt.
Am 12.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 375,51 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Visa-Aktie 9,16 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2024 Kursverluste bis auf 268,24 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 28,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Visa seine Aktionäre 2024 mit 2,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,39 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Visa-Aktie wird bei 385,40 USD angegeben.
Am 29.07.2025 äußerte sich Visa zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,69 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,40 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,17 Mrd. USD – ein Plus von 14,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Visa 8,90 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.
In der Visa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,43 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Nachrichten zu Visa Inc.
