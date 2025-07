Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa präsentiert sich am Nachmittag fester

Visa im Fokus

Die Aktie von Visa zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Visa-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 350,86 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Visa-Aktie bisher bei 351,16 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 349,06 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 107.723 Visa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 375,51 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Visa-Aktie 7,03 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.07.2024 (252,74 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,08 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,40 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 385,40 USD.

Visa ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,32 USD. Im letzten Jahr hatte Visa einen Gewinn von 2,29 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,59 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Visa einen Umsatz von 8,78 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.07.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Visa-Anleger Experten zufolge am 28.07.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Visa im Jahr 2025 11,34 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

