Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa reagiert am Dienstagnachmittag positiv

So bewegt sich Visa

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Visa. Zuletzt ging es für das Visa-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 346,39 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 346,39 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Visa-Aktie bei 346,51 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 343,12 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 119.974 Visa-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (375,51 USD) erklomm das Papier am 12.06.2025. Mit einem Zuwachs von 8,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2024 bei 280,80 USD. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 18,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Visa-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,89 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 385,40 USD aus.

Am 29.07.2025 lud Visa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurden 2,69 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Visa 2,40 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Visa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,17 Mrd. USD im Vergleich zu 8,90 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 28.10.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Visa rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,44 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

