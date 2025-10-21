Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Visa am Dienstagabend ins Plus

Blick auf Visa-Kurs

Die Aktie von Visa gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Visa-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 347,46 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die Visa-Papiere um 20:07 Uhr 0,9 Prozent. Bei 349,60 USD markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 343,12 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 245.972 Visa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 375,51 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Visa-Aktie mit einem Kursplus von 8,07 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2024 (280,80 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 19,18 Prozent Luft nach unten.

Für Visa-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,89 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Visa-Aktie bei 385,40 USD.

Visa ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,40 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 10,17 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,90 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Visa am 28.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,44 USD je Visa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

