Blick auf Aktienkurs

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Donnerstagabend fester

23.10.25 20:23 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Donnerstagabend fester

Die Aktie von Visa gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Visa-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
297,00 EUR -0,20 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:06 Uhr stieg die Visa-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 346,33 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Visa-Aktie bei 346,87 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 345,70 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 253.199 Visa-Aktien.

Am 12.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 375,51 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 7,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 280,80 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2024). Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 23,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,89 USD je Visa-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 385,40 USD.

Visa gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,69 USD. Im Vorjahresviertel hatte Visa 2,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,17 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8,90 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Visa einen Gewinn von 11,44 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Bildquellen: Valeri Potapova / Shutterstock.com

