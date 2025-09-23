Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Abend nahe Nulllinie

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 338,58 USD an der Tafel.

Die Visa-Aktie zeigte sich um 20:08 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 338,58 USD an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die Visa-Aktie bei 339,75 USD. Zwischenzeitlich weitete die Visa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 337,94 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 339,13 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 332.488 Visa-Aktien.

Bei 375,51 USD erreichte der Titel am 12.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 9,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2024 auf bis zu 268,24 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 26,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,08 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,39 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 385,40 USD für die Visa-Aktie aus.

Am 29.07.2025 lud Visa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 2,69 USD gegenüber 2,40 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,17 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Visa einen Umsatz von 8,90 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Visa am 28.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,43 USD je Aktie belaufen.

