DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,64 +2,6%Dow46.137 -0,3%Nas22.485 -0,4%Bitcoin96.840 +2,1%Euro1,1735 -0,7%Öl69,14 +2,0%Gold3.718 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME D-Wave Quantum A3DSV9 Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Plus -- US-Börsen tiefer -- uniQure mit Kursexplosion dank Huntington-Therapie -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- Micron, D-Wave, Droneshield, BYD im Fokus
Top News
Aktie von Firmus Technologies mit geplantem Listing: Dieses KI-Startup ist NVIDIAs neuestes Investment Aktie von Firmus Technologies mit geplantem Listing: Dieses KI-Startup ist NVIDIAs neuestes Investment
SAP-Aktie im Plus: Gemeinsam mit OpenAI soll deutsche Verwaltung mit sicherer KI versorgt werden SAP-Aktie im Plus: Gemeinsam mit OpenAI soll deutsche Verwaltung mit sicherer KI versorgt werden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Kursentwicklung im Fokus

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Abend nahe Nulllinie

24.09.25 20:24 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Abend nahe Nulllinie

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 338,58 USD an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
288,05 EUR 0,90 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Visa-Aktie zeigte sich um 20:08 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 338,58 USD an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die Visa-Aktie bei 339,75 USD. Zwischenzeitlich weitete die Visa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 337,94 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 339,13 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 332.488 Visa-Aktien.

Bei 375,51 USD erreichte der Titel am 12.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 9,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2024 auf bis zu 268,24 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 26,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,08 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,39 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 385,40 USD für die Visa-Aktie aus.

Am 29.07.2025 lud Visa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 2,69 USD gegenüber 2,40 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,17 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Visa einen Umsatz von 8,90 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Visa am 28.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,43 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Visa-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor 3 Jahren abgeworfen

Top-Positionen des Schweizer Finanzriesen: Das sind die größten US-Aktien im Portfolio der UBS

In eigener Sache

Übrigens: Visa und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Visa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Valeri Potapova / Shutterstock.com

Nachrichten zu Visa Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Visa Inc.

DatumRatingAnalyst
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.05.2018Visa NeutralUBS AG
15.04.2016Visa NeutralCompass Point
24.07.2015Visa HoldTopeka Capital Markets
24.07.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
30.01.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
01.11.2012Visa sellUBS AG
12.09.2012Visa sellUBS AG
26.07.2012Visa sellUBS AG
09.07.2012Visa sellUBS AG
11.12.2008Visa underperformCowen and Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Visa Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen