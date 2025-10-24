DAX24.244 +0,2%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.223 +1,2%Bitcoin94.743 ±0,0%Euro1,1625 ±0,0%Öl66,58 +0,9%Gold4.129 +0,1%
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie fällt: Gespräche mit Pilotengewerkschaft gescheitert - Streiks voraus Lufthansa-Aktie fällt: Gespräche mit Pilotengewerkschaft gescheitert - Streiks voraus
Hot Stocks heute: TKMS: Kauflimit bei 70 EUR - JP Morgan: Goldpreis soll sich verdoppeln Hot Stocks heute: TKMS: Kauflimit bei 70 EUR - JP Morgan: Goldpreis soll sich verdoppeln
So bewegt sich Visa

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Freitagnachmittag stärker

24.10.25 16:08 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Freitagnachmittag stärker

Die Aktie von Visa zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Visa-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 348,21 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
297,90 EUR 0,90 EUR 0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 348,21 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Visa-Aktie sogar auf 349,04 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 348,20 USD. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 91.165 Stück gehandelt.

Am 12.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 375,51 USD. Gewinne von 7,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 280,80 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,36 Prozent.

Nach 2,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,39 USD je Visa-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 385,40 USD an.

Am 29.07.2025 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,69 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,40 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 10,17 Mrd. USD gegenüber 8,90 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 28.10.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Visa veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Visa-Gewinn in Höhe von 11,44 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 10 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor 5 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: Visa stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Analysen zu Visa Inc.

DatumRatingAnalyst
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.05.2018Visa NeutralUBS AG
15.04.2016Visa NeutralCompass Point
24.07.2015Visa HoldTopeka Capital Markets
24.07.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
30.01.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
01.11.2012Visa sellUBS AG
12.09.2012Visa sellUBS AG
26.07.2012Visa sellUBS AG
09.07.2012Visa sellUBS AG
11.12.2008Visa underperformCowen and Company, LLC

