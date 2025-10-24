Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Freitagnachmittag stärker

So bewegt sich Visa

Die Aktie von Visa zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Visa-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 348,21 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 348,21 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Visa-Aktie sogar auf 349,04 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 348,20 USD. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 91.165 Stück gehandelt.

Am 12.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 375,51 USD. Gewinne von 7,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 280,80 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,36 Prozent.

Nach 2,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,39 USD je Visa-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 385,40 USD an.

Am 29.07.2025 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,69 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,40 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 10,17 Mrd. USD gegenüber 8,90 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 28.10.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Visa veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Visa-Gewinn in Höhe von 11,44 USD je Aktie aus.

