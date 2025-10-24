DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,87 +0,6%Nas23.246 +1,3%Bitcoin95.134 +0,4%Euro1,1627 +0,1%Öl65,98 ±0,0%Gold4.114 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA D-Wave Quantum A3DSV9 Intel 855681 SAP 716460 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- US-Börsen legen zu -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Trump und Xi vor Handelsgesprächen zuversichtlich - Kanada nimmt nach Gesprächsabbruch GM und Stellantis ins Visier Trump und Xi vor Handelsgesprächen zuversichtlich - Kanada nimmt nach Gesprächsabbruch GM und Stellantis ins Visier
Intel-Aktie dennoch leichter: Chipriese überrascht mit starken Zahlen Intel-Aktie dennoch leichter: Chipriese überrascht mit starken Zahlen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!
Visa im Fokus

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Abend höher

24.10.25 20:23 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Abend höher

Die Aktie von Visa gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Visa konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 347,97 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
298,95 EUR 1,95 EUR 0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 347,97 USD zu. Bei 349,04 USD markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 348,20 USD. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 252.511 Stück gehandelt.

Am 12.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 375,51 USD an. Mit einem Zuwachs von 7,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 280,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 19,30 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 2,08 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,39 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Visa-Aktie bei 385,40 USD.

Am 29.07.2025 legte Visa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,17 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,90 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Visa möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,44 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 10 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor 5 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: Visa stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

In eigener Sache

Übrigens: Visa und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Visa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Valeri Potapova / Shutterstock.com

Nachrichten zu Visa Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Visa Inc.

DatumRatingAnalyst
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.05.2018Visa NeutralUBS AG
15.04.2016Visa NeutralCompass Point
24.07.2015Visa HoldTopeka Capital Markets
24.07.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
30.01.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
01.11.2012Visa sellUBS AG
12.09.2012Visa sellUBS AG
26.07.2012Visa sellUBS AG
09.07.2012Visa sellUBS AG
11.12.2008Visa underperformCowen and Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Visa Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen