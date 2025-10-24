Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Abend höher

Visa im Fokus

Die Aktie von Visa gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Visa konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 347,97 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 347,97 USD zu. Bei 349,04 USD markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 348,20 USD. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 252.511 Stück gehandelt.

Am 12.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 375,51 USD an. Mit einem Zuwachs von 7,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 280,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 19,30 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 2,08 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,39 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Visa-Aktie bei 385,40 USD.

Am 29.07.2025 legte Visa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,17 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,90 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Visa möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,44 USD fest.

