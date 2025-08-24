Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Montagabend mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Visa hat am Montagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 349,75 USD bewegte sich die Visa-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Die Visa-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr bei 349,75 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Visa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 350,71 USD. Das Tagestief markierte die Visa-Aktie bei 347,54 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 349,61 USD. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 397.697 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 375,51 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,37 Prozent hinzugewinnen. Am 24.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 265,34 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2024 2,08 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,40 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 385,40 USD an.
Am 29.07.2025 legte Visa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,40 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 10,17 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Visa 8,90 Mrd. USD umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,85 USD je Visa-Aktie belaufen.
Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot
Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Visa-Investment von vor 5 Jahren verdient
Amazon Visa-Card - Vor- und Nachteile der neuen Amazon-Kreditkarte
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.07.2025
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.2025
|Visa Outperform
|Bernstein Research
|30.04.2025
|Visa Buy
|UBS AG
|30.04.2025
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.2025
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
