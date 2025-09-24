Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Donnerstagnachmittag leichter

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Visa. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 336,80 USD.

Das Papier von Visa gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 336,80 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Visa-Aktie ging bis auf 336,80 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 338,35 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 154.231 Visa-Aktien.

Am 12.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 375,51 USD an. 11,49 Prozent Plus fehlen der Visa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 268,24 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Visa-Aktie 20,36 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,39 USD. Im Vorjahr erhielten Visa-Aktionäre 2,08 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die Visa-Aktie im Durchschnitt mit 385,40 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Visa am 29.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,40 USD erwirtschaftet worden. Visa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,17 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,90 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Visa-Bilanz für Q4 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.

In der Visa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,43 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

