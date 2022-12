Vodafone Group Aktie News: STOXX 50 Aktie Vodafone Group gibt am Vormittag ab

Die Vodafone Group-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 1,01 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Vodafone Group-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,01 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,01 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 78.744 Vodafone Group-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,68 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vodafone Group-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.12.2022 bei 0,99 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vodafone Group-Aktie mit einem Verlust von 1,45 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vodafone Group-Aktie bei 1,27 GBP.

Vodafone Group ließ sich am 15.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.278,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.101,00 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 16.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 14.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Vodafone Group.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,108 EUR je Aktie in den Vodafone Group-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com