Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volatus Aerospace-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 4,0 Prozent auf 0,334 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volatus Aerospace nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 16:06 Uhr 4,0 Prozent auf 0,334 EUR. Die Volatus Aerospace-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,332 EUR nach. Mit einem Wert von 0,340 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 483.534 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,670 EUR erreichte der Titel am 11.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volatus Aerospace-Aktie derzeit noch 100,599 Prozent Luft nach oben. Bei 0,072 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 78,443 Prozent würde die Volatus Aerospace-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Volatus Aerospace gewährte am 20.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Volatus Aerospace 10,59 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26.375,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 40000,00 CAD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Volatus Aerospace am 27.11.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Volatus Aerospace 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD ausweisen wird.

