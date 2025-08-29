Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Montagmittag mit Verlusten
Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volatus Aerospace-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 0,338 EUR.
Die Volatus Aerospace-Aktie gab im Tradegate-Handel um 11:57 Uhr um 2,9 Prozent auf 0,338 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volatus Aerospace-Aktie bisher bei 0,334 EUR. Bei 0,340 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 307.108 Volatus Aerospace-Aktien.
Bei 0,670 EUR markierte der Titel am 11.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 98,225 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,072 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 78,698 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Volatus Aerospace am 20.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26.375,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,59 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 40000,00 CAD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 27.11.2025 erwartet.
In der Volatus Aerospace-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,020 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
