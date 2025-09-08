Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Dienstagmittag gefragt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Volatus Aerospace zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 0,344 EUR zu.

Das Papier von Volatus Aerospace konnte um 12:00 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,4 Prozent auf 0,344 EUR. Der Kurs der Volatus Aerospace-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,348 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,332 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 213.265 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.07.2025 bei 0,670 EUR. 94,767 Prozent Plus fehlen der Volatus Aerospace-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,072 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 79,070 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 20.08.2025 hat Volatus Aerospace die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Volatus Aerospace hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 10,59 Mio. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volatus Aerospace 40000,00 CAD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.11.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot

Volatus Aerospace-Aktie gibt weiter nach: Kapitalerhöhung und NATO-Deal im Blick