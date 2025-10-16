DAX24.148 -0,1%Est505.609 +0,1%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto15,15 -0,5%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.104 ±0,0%Euro1,1661 +0,1%Öl62,25 -0,4%Gold4.235 +0,6%
Blick auf Volatus Aerospace-Kurs

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace legt am Vormittag zu

16.10.25 09:22 Uhr

Die Aktie von Volatus Aerospace zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Volatus Aerospace-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,50 EUR 0,00 EUR 0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Volatus Aerospace-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 0,472 EUR. In der Spitze legte die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,482 EUR zu. Mit einem Wert von 0,466 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 201.756 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Am 11.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,670 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volatus Aerospace-Aktie somit 29,552 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 0,072 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 84,746 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 20.08.2025 hat Volatus Aerospace in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Volatus Aerospace hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,59 Mio. CAD – ein Plus von 26.375,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volatus Aerospace 40000,00 CAD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.11.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot

