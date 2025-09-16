Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Vormittag freundlich
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 4,5 Prozent im Plus bei 0,372 EUR.
Die Volatus Aerospace-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:15 Uhr in Grün und gewann 4,5 Prozent auf 0,372 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Volatus Aerospace-Aktie bisher bei 0,372 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,370 EUR. Bisher wurden heute 99.764 Volatus Aerospace-Aktien gehandelt.
Am 11.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,670 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 80,108 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volatus Aerospace-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.11.2024 auf bis zu 0,072 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 80,645 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Am 20.08.2025 äußerte sich Volatus Aerospace zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,59 Mio. CAD – ein Plus von 26.375,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volatus Aerospace 40000,00 CAD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.11.2025 terminiert.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 0,020 CAD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
