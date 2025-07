Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Volatus Aerospace nach unten. In der CDNX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 0,690 CAD.

Die Volatus Aerospace-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im CDNX-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 0,690 CAD abwärts. Die Volatus Aerospace-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,680 CAD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,700 CAD. Zuletzt wechselten via CDNX 140.236 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.07.2025 bei 0,970 CAD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,580 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,110 CAD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 84,058 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Volatus Aerospace veröffentlichte am 29.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Volatus Aerospace hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,71 Mio. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5.610,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 100000,00 CAD erwirtschaftet worden waren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,010 CAD je Volatus Aerospace-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Hauptversammlung steht übermorgen an

Volatus Aerospace-Aktie in Rot: Neue Millionen für Volatus - Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen

Aktien von Volatus, DroneShield, Clara Tech & Co.: Das macht kanadische und australische Aktien in Deutschland so beliebt