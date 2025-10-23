Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittag kaum verändert

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Bei der Volatus Aerospace-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 0,418 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:55 Uhr die Volatus Aerospace-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 0,418 EUR. Die Volatus Aerospace-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,428 EUR. Bei 0,404 EUR markierte die Volatus Aerospace-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,428 EUR. Bisher wurden via Tradegate 168.520 Volatus Aerospace-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.07.2025 bei 0,670 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 60,287 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.11.2024 (0,072 EUR). Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 82,775 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Volatus Aerospace am 20.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent auf 10,59 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 40000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.11.2025 terminiert.

Für das Jahr 2028 gehen Analysten von einem Volatus Aerospace-Gewinn in Höhe von 0,020 CAD je Aktie aus.

