Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 101,60 EUR abwärts.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 101,60 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Volkswagen (VW) vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 100,65 EUR aus. Bei 101,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 91.448 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 128,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 26,57 Prozent zulegen. Bei 97,83 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 3,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,72 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 139,80 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,52 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,48 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 75,46 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 80,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 29.10.2025.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 33,94 EUR je Aktie aus.

