Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit Aufschlag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 97,86 EUR. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 98,16 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 96,44 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 577.324 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 128,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Am 05.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 92,20 EUR ab. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 6,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 9,06 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,53 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 132,20 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,48 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 80,06 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 83,34 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 29.10.2025 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 28,33 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt letztendlich zurück

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich fester

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter