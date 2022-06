Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 03.06.2022 12:22:00 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 158,48 EUR. Die Abwärtsbewegung der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging bis auf 157,92 EUR. Bei 160,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 167.481 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2021 bei 242,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 131,30 EUR fiel das Papier am 08.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 220,87 EUR.

Am 04.05.2022 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 13,05 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,45 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 62.742,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 62.376,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 28.07.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 27.07.2023 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 33,69 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

