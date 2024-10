Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 91,96 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,9 Prozent auf 91,96 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 91,96 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 92,06 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 29.446 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 128,60 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 10.09.2024 Kursverluste bis auf 87,72 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 4,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,44 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 119,90 EUR.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,21 EUR, nach 6,48 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,10 Prozent auf 83,34 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 80,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 29.10.2025 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,16 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

