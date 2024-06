Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 114,75 EUR nach.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 114,75 EUR. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 112,85 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 114,75 EUR. Zuletzt wechselten 490.314 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 133,42 EUR. Gewinne von 16,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 97,83 EUR am 27.10.2023. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 14,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 9,06 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,18 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 145,56 EUR aus.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,52 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8,40 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 75,46 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 76,20 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 24.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 29,86 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.



