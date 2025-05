Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Montagvormittag tiefer

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 96,42 EUR ab.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 96,42 EUR abwärts. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 96,38 EUR. Bei 96,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.557 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,95 EUR erreichte der Titel am 29.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 28,55 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 29.11.2024 auf bis zu 78,86 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,36 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,44 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 112,30 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2025. Das EPS belief sich auf 3,65 EUR gegenüber 6,52 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 77,56 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 75,46 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 25.07.2025 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 06.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 21,18 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

