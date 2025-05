Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verliert am Freitagnachmittag

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,9 Prozent auf 93,60 EUR nach.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 93,60 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 92,52 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.062.059 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 123,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.05.2024). 32,43 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.11.2024 (78,86 EUR). Mit Abgaben von 15,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 6,36 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,26 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 113,80 EUR angegeben.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,65 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,52 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 77,56 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,46 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 25.07.2025 vorlegen. Am 23.07.2026 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 20,61 EUR je Aktie belaufen.

