Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 97,16 EUR abwärts.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 97,16 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 96,50 EUR. Bei 96,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 36.593 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 29.05.2024 markierte das Papier bei 123,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 21,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 78,86 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,26 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 113,80 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 30.04.2025 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,65 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 6,52 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 77,56 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 75,46 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 25.07.2025 gerechnet. Am 23.07.2026 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 20,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

