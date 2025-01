Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagvormittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 88,30 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,7 Prozent auf 88,30 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 88,34 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,90 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 27.496 Aktien.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 45,64 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 29.11.2024 Kursverluste bis auf 78,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 10,69 Prozent sinken.

Volkswagen (VW) vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 9,06 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,41 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 110,20 EUR an.

Am 30.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 7,76 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 78,48 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 78,85 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 18.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 22,32 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

