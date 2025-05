Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 95,14 EUR ab.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:49 Uhr um 1,6 Prozent auf 95,14 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Volkswagen (VW) vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 94,24 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 97,14 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 313.027 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (123,95 EUR) erklomm das Papier am 29.05.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,28 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 78,86 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.11.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Volkswagen (VW) vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,36 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,33 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 112,30 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,52 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 77,56 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,46 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 25.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,01 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

