Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagvormittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 92,74 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 92,74 EUR abwärts. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 92,50 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 92,60 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 29.923 Aktien.

Am 04.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 128,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,72 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 5,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Volkswagen (VW) vz seine Aktionäre 2023 mit 9,06 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,35 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 119,90 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,21 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 83,34 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 80,06 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 30.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 24,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

