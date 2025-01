Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gibt am Donnerstagvormittag nach

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 88,48 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Volkswagen (VW) vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 88,48 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging bis auf 88,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 88,84 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 21.888 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei 128,60 EUR markierte der Titel am 04.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.11.2024 (78,86 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Volkswagen (VW) vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 9,06 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,47 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 110,20 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2024. Das EPS belief sich auf 2,42 EUR gegenüber 7,76 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 78,48 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 78,85 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 18.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 22,32 EUR je Aktie belaufen.



