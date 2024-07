Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 107,30 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 107,30 EUR. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 107,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 106,75 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 396.125 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,85 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 97,83 EUR. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 9,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,06 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,90 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 139,50 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,52 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 8,40 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 75,46 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 76,20 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 30,18 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Läuft LG Tesla bei der Batterieherstellungstechnologie den Rang ab?

DAX-Handel aktuell: DAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Zuschläge