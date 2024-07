Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz behauptet sich am Donnerstagvormittag

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 106,35 EUR an der Tafel.

Im XETRA-Handel kam die Volkswagen (VW) vz-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 106,35 EUR. Bei 106,80 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 106,20 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 106,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 28.995 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2024 auf bis zu 128,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,92 Prozent hinzugewinnen. Bei 97,83 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Volkswagen (VW) vz seine Aktionäre 2023 mit 9,06 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,91 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 139,50 EUR.

Am 30.04.2024 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,52 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 8,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,97 Prozent auf 75,46 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 76,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 30,18 EUR je Aktie aus.

