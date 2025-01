Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz steigt am Montagvormittag

So bewegt sich Volkswagen (VW) vz

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 92,24 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 92,24 EUR. In der Spitze legte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 92,50 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 90,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 55.331 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 14,51 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Volkswagen (VW) vz seine Aktionäre 2023 mit 9,06 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,33 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 110,20 EUR.

Am 30.10.2024 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 7,76 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 78,48 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 78,85 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 18.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 22,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

