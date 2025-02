Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag fester

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 100,75 EUR zu.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 100,75 EUR. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 101,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 98,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 431.388 Aktien.

Am 05.04.2024 markierte das Papier bei 128,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 21,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 78,86 EUR fiel das Papier am 29.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,73 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Volkswagen (VW) vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,06 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,21 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 111,29 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2024. Das EPS wurde auf 2,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,76 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 78,48 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,85 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,47 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 11.03.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 17.03.2026.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 22,10 EUR je Aktie.

