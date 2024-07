Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagvormittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 107,95 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 107,95 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 107,65 EUR. Mit einem Wert von 108,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 43.486 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR an. Mit einem Zuwachs von 19,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 97,83 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 10,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Volkswagen (VW) vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,06 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,79 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 139,80 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,52 EUR, nach 8,40 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 76,20 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 75,46 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 29,69 EUR im Jahr 2024 aus.

