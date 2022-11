Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Um 04:22 Uhr wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 143,74 EUR nach oben. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 144,98 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 144,00 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 613.342 Aktien.

Bei 195,14 EUR erreichte der Titel am 19.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,34 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,56 EUR ab. Mit Abgaben von 19,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 197,00 EUR aus.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 28.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,90 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 5,51 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 70.712,00 EUR umgesetzt, gegenüber 56.931,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 14.03.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 12.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2022 33,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

