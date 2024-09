Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verbilligt sich am Mittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 91,42 EUR abwärts.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 91,42 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 90,82 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 92,04 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 241.588 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 128,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 40,67 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 87,72 EUR am 10.09.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 4,05 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Volkswagen (VW) vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,06 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,48 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 127,60 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024 vor. In Sachen EPS wurden 6,21 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,48 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 83,34 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 80,06 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 27,74 EUR in den Büchern stehen haben wird.

