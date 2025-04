Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagvormittag mit Einbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 88,74 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Volkswagen (VW) vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 88,74 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 88,32 EUR. Bei 88,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36.787 Stück gehandelt.

Am 29.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,95 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,68 Prozent. Am 29.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 11,13 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,52 EUR, nach 6,36 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 116,40 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 11.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,25 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 87,38 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 87,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 06.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 21,72 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Volkswagen (VW) vz-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Erste Schätzungen: Volkswagen (VW) vz stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Porsche-Aktie dennoch im Plus: Rückruf bei Audi und Porsche