Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Freitagvormittag fester

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 91,52 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 91,52 EUR. Bei 91,70 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 90,62 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 42.608 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 128,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 40,52 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,72 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,02 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 115,10 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,21 EUR gegenüber 6,48 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 83,34 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 80,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 29.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 23,40 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

