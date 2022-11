Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 140,40 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 142,62 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 140,06 EUR. Zuletzt wechselten 774.242 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 19.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 195,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 28,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 120,56 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,46 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 197,00 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 28.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,90 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 5,51 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 70.712,00 EUR umgesetzt, gegenüber 56.931,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.03.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 12.03.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 33,28 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Volkswagen-Aktie stärker: VW-Chef Blume will "Trinity"-Werk offenbar nicht mehr bauen

VW-Aktie gesucht: Auslieferungen deutlich erhöht

Porsche-Aktie schwächer: US-Richter willigt in Millionen-Vergleich von Porsche ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com