Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verbilligt sich am Freitagmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 106,00 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,5 Prozent auf 106,00 EUR nach. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 105,95 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 106,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 162.681 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 128,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 17,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 97,83 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 7,71 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,73 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 139,80 EUR.

Am 30.04.2024 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,52 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,97 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 75,46 Mrd. EUR im Vergleich zu 76,20 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 24.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 29,89 EUR im Jahr 2024 aus.

