Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich Volkswagen (VW) vz

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 96,32 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 96,32 EUR nach oben. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 96,50 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 95,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 140.118 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Am 05.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 92,20 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Volkswagen (VW) vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,55 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 134,70 EUR aus.

Am 01.08.2024 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 6,21 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 6,48 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 83,34 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,06 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 30.10.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 29.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 28,73 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Top 10: Die zehn teuersten Unternehmen in Deutschland

Aufschläge in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Gewinne

Freundlicher Handel: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Plus