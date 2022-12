Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz büßt am Nachmittag ein

Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 120,68 EUR abwärts. Bei 119,80 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 121,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 997.252 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 19.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 195,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 38,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2022 bei 119,80 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 0,73 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 189,93 EUR.

Am 28.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,36 EUR, nach 4,74 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 70.712,00 EUR – ein Plus von 24,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 56.931,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 25,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

