Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 100,85 EUR abwärts.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 100,85 EUR. In der Spitze büßte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 100,75 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 102,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 888.170 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (128,60 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2024. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 21,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 29.11.2024 auf bis zu 78,86 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 21,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Volkswagen (VW) vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,60 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 118,50 EUR.

Am 11.03.2025 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9,31 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 87,38 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,18 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 30.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 06.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2025 24,09 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

DAX aktuell: DAX fällt zum Handelsende zurück

XETRA-Handel LUS-DAX zeigt sich letztendlich leichter

Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück